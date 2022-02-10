Путин: повышение уровня напряженности в мире требует получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России

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10 февраля 2022, 10:01

В. Путин, фото с сайта Кремля

Повышение уровня напряженности в мире требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, в первую очередь необходимо получение от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности Российской Федерации.

Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал 10 февраля в День дипломатического работника.

Приветствуя сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации, Путин отметил, что "наша дипломатия... способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное – играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны".

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны. И, конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной", - заявил глава российского государства.