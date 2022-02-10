Военный аналитик Артамонов: в случае введения жестких санкций против России Европа «прострелит себе ногу»

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10 февраля 2022, 10:47 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Европа «прострелит себе ногу» в случае введения жестких санкций против России, возможность реализации которых Запад рассматривает из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил отечественный военный аналитик Александр Артамонов.

«Если же Европа введет санкции, то она прострелит себе ногу. Поставка газа возможна только через Россию, а попытка отключить нам SWIFT приведет к тому, что европейские руководители будут лететь в Москву с мешками денег, чтобы расплатиться за тот же газ, который, волей тех же европейских руководителей, стал для них в 8-10 раз дороже», — отметил эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что РФ отправила к границе с Украиной самоходные пушки «Малка», способные вести огонь ядерными боеприпасами.