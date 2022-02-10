Посол России в ФРГ Сергей Нечаев считает совершенно контрпродуктивными поставки оружия на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2022, 09:35 Источник: ТАСС

Учения на Украине, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев считает совершенно контрпродуктивными поставки оружия Украине. Российский дипломат в четверг заявил, что они не способствуют мирному разрешению конфликта.

Как сказал Нечаев, помощь оружием Киеву провоцирует националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут вызвать еще один кризис.

Посол России в Берлине также указал что возможные поставки оружия Киеву Германией "были бы очень плохим сигналом для германо-российских отношений".

Сергей Нечаев заверил, что Москва выступает за деэскалацию ситуации. "Мы мирные люди и не нуждаемся в войне с соседом", - сказал дипломат. Нечаев также отметил, что обстановку через СМИ накалили "западные партнеры России".

"Если Украину накачать оружием, войсками и спецназом из-за рубежа, это тоже может привести к провокациям", - сделал вывод Сергей Нечаев в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Напомним, такие партнеры ФРГ по ЕС, как Польша и страны Балтии требуют от Берлина "ясных сигналов" в направлении Москвы.

Украинский дипломат Андрей Дещица 4 февраля заявил, что в Польше обсуждают вопрос предоставления Киеву следующей партии военно-технической помощи.