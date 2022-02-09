С кем собираются воевать США в Европе

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9 февраля 2022, 21:08

Пентагон объявил и затем начал переброску временных дополнительных американских войск в Восточную Европу.



Американцы выводят активы с Украины, вывозят часть дипкорпуса, составляют списки на эвакуацию своих граждан. Украинское правительство делает вид, что всё хорошо и тихо, но украинские разведслужбы потихоньку вывозят с востока и Киева свои архивы и аппаратуру. А украинские олигархи – имущество и семьи.



Американцы лишь делают вид, что они «поддерживают» Киев. Самолёты с оружием, которые прибывают в Киев, – это скорее демонстративный жест. Возможности транспортной авиации США, формально, выше даже нашей, которая продемонстрировала высокий класс в мгновенном развёртывании десантных сил ОДКБ и спецназа в Казахстане. Американцы вполне могут присылать не по одному борту в пару дней, а десяток-другой в сутки без особых проблем. И грузить туда не ПТРК малой дальности, пусть и разрекламированный, но «противоядие» к которому у нас давно есть, а технику или боезапас артиллерии, которого у Киева так не хватает. Но ведь не делают! Почему?



Всё просто – медленные «инъекции» киевским наркоманам держат их «на игле». А саму тему можно активно пиарить в духе «не забываем и поддерживаем», не пытаясь изменить баланс сил, не навредив лично своим интересам и списывая немалые суммы на эту «военную помощь». А то вдруг если начать много присылать, и чего-то реально ценного, то Москва решит, что «хорош», и примет понятные всем меры.



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