Минобороны Дании передумало поставлять Украине ПЗРК

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9 февраля 2022, 16:27

Оружие, Andrei Solomonov/ Russian Look

Снятые с вооружения армии Дании 400 единиц ПЗРК «Стингер» не будут переданы Украине. Такое решение озвучил в среду, 9 февраля, глава Минобороны королевства Мортен Бёдсков.

На брифинге с представителями СМИ чиновник подчеркнул, что данные комплексы слишком старые и годятся лишь для хранения на складах. Таким образом, на Украину обветшавшие ПЗРК не попадут. К решению министр пришёл после беседы с командующим вооруженными силами Дании Флеммингом Лентфером. Он уточнил, что сейчас ракеты хранятся на секретном арсенале и ждут утилизации.

В свою очередь, Лентфер заявил, что военные Дании не имеют планов относительно поставки на Украину других видов вооружения. «У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», − подчеркнул датский военный.

В то же время, Бедсков заявил о готовности Копенгагена оказать Киеву помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

Ранее стало известно, что в ответ на развёртывание российских войск у границ Украины - Дания отправит четыре истребителя в страны Балтии и предоставит в распоряжение ВМС быстрого реагирования НАТО - целый один фрегат.