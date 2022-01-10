Дания решила поучаствовать в сдерживании России

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10 января 2022, 19:17

Фото: Соцсети

В ответ на развёртывание российских войск у границ Украины - Дания отправит четыре истребителя в страны Балтии и предоставит в распоряжение ВМС быстрого реагирования НАТО - целый один фрегат.

Курьёзный момент - Дания решила сдерживать российскую «агрессию» против Украины в Прибалтике. В Копенгагене прозвучало грозное антироссийское правительственное заявление: «Это (направление четырёх истребителей и фрегата в распоряжение НАТО) делается для обеспечения необходимых возможностей сдерживания в свете сложившейся военно-политической ситуации вокруг Украины». Уточняется, что Фрегат присоединится к силам НАТО в середине января, а истребители — в конце месяца. Согласно решению, они будут находиться под командованием альянса, однако действовать будут в Балтийском регионе.

Жаль, что у Дании короткая историческая память. Дело в том, что дочь датского короля Христиана IX Мария-София-Фридерика-Дагмара была женой Александра III и матерью Николая II. Копенгагену было бы полезнее дружить с Москвой. Тем более, что Дания отказалась от почётного предложения от США - стать членом клуба «истребителя объединённого удара» F-35. Датчане, как оказалось сильны в арифметике. И поэтому отказались от приобретения «Молнии». Стоимость покупки и всего цикла эксплуатации одного F-35обходится почти в 500 млн долл. Эскадрилья этих самолётов обходится в 1 млрд 200 млн долл.

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