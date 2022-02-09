Король Испании Филипп VI заразился COVID-19

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9 февраля 2022, 16:01 Источник: ТАСС

король Испании Филипп VI, Scar J.Barroso/Afp7

Король Испании Филипп VI заразился коронавирусом нового типа. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе королевского двора страны, который был распространен днем в среду, 9 февраля.

Уточняется, что король Филипп VI ранее сегодня сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Известно, что минувшей ночью у испанского монарха появились легкие симптомы заболевания.



В течение семи дней король будет находиться на карантине – все мероприятия с его участием на этот период отменены. Общее состояние здоровья Филиппа VI хорошее, он намерен продолжать работать дистанционно.