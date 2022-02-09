Вирусолог Зверев объяснил, почему Владимир Жириновский мог заболеть ковидом после восьми прививок

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2022, 14:58 Источник: Общественная служба новостей

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Академик РАН вирусолог Виталий Зверев предположил, что многочисленными прививками от COVID-19 Владимир Жириновский мог загубить свой иммунитет, поэтому они не спасли его от тяжелого течения болезни.

9 февраля стало известно, что лидер ЛДПР несколько дней назад попал в Центральную клиническую больницу Москвы в тяжелом состоянии. По информации нескольких СМИ, у него COVID-19. Сам Жириновский недавно сообщил, что сделал уже восьмую прививку от коронавируса.

Комментируя это обстоятельство, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, сказал, что не советует никому так часто прививаться, поскольку это может снизить иммунитет. «Если речь идет о «Спутнике», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — заявил академик.