НМ ДНР: в Донбасс прибыли добровольцы для отражения атаки украинской армии

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9 февраля 2022, 12:57

Военный, Andriy Andriyenko/ Keystone Press Agency

В ДНР и ЛНР отмечено массовое прибытие добровольцев со всех стран СНГ, которые намерены участвовать в отражении нападения украинской армии на республики Донбасса. Такое заявление сделал в среду, 9 февраля, официальный представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

Республиканский военный уточнил: «На фоне подготовки украинской агрессии против независимых Республик, появляется больше количество добровольцев, готовых вместе с воинами Народной милиции защищать Донбасс от киевского нацистского режима».

Многие из прибывших добровольцев желают вступить в ряды Народной милиции республик, чтобы продолжить службу в рядах республиканских армий. Басурин подчеркнул, что добровольцы прибывают «из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов, из стран СНГ и других европейских государств».

Ранее сегодня отставной полковник Виктор Баранец заявил, что Россия «неизбежно вмешается», если армия Украины «начнет расстреливать Донецк или Луганск».