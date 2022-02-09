Отставной полковник Баранец: Россия «неизбежно вмешается», если армия Украины «начнет расстреливать Донецк или Луганск»

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9 февраля 2022, 11:50 Источник: «Свободная пресса»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация «неизбежно вмешается», если армия Украины «начнет расстреливать Донецк или Луганск». Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ озвучил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Когда украинская армада начнет расстреливать Донецк или Луганск — Украина, мы знаем, уже собрала на линии разграничения 127-тысячную группировку — вот тут Россия неизбежно вмешается», — отметил специалист.

По словам Баранца, «мы сразу не бросим туда наши дивизии».

«У нас есть высокоточное оружие, которым, не сходя с российской территории, — обращаю внимание — мы нанесем удары по бандерофашистам», — предрек отставной полковник.

Как сообщалось ранее в среду, киевский политтехнолог Владимир Грановский заявил, что Запад «накачивает» президента Владимира Зеленского на войну с РФ.