В парламенте Словакии осквернили украинский флаг

Аргументы Недели → В мире 13+

9 февраля 2022, 12:35

Парламент Словакии, скрин из видео/ globallookpress.com

Депутаты Национального совета Словакии на вчерашнем внеочередном заседании рассматривали вопрос военного сотрудничества с США. Однако запомнилось собрание больше осквернением флага Украины.

В момент открытия заседания двое парламентариев намеревались выступить с трибуны, раскрыв украинский флаг. Однако другие коллеги-депутаты облили чужую символику водой, а потом вырвали флаг и унесли.

Бывший глава правительства Словакии, лидер ведущей оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо обратился к депутатам с призывом провести открытое голосование, чтобы «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и продемонстрировал общественности страны за он или против.

Сделка Братиславы и Вашингтона не имеет ничего общего с НАТО и является «сугубо двусторонней». Фицо уверен, что обороноспособность Словакии от такого сотрудничества не повысится, но создаст лишнюю напряжённость.

На днях Пентагон объявил и затем начал переброску временных дополнительных американских войск в Восточную Европу. Предлог – ситуация вокруг Украины.