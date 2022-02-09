NBC: Байден в шутку назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

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9 февраля 2022, 11:37

Джо Байден, Фото: Doug Mills/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден во время частных встреч говорил о своих впечатлениях о мировых лидерах. Так политик в шутку назвал российского коллегу Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», а премьера Великобритании Бориса Джонсона - «шумным».

По данным телеканала NBC, Байден рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать Шарлем де Голлем - легендарным государственным деятелем, а канцлер ФРГ Олаф Шольц совсем не похож на Ангелу Меркель.

«Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашел несколько знакомых лиц»,- отметил источник.

Ранее в американских СМИ прозвучала фраза, что Байден «не тот лидер, который может выстоять в схватке с Путиным».