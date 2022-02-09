New York Post: Байден «не тот лидер, который может выстоять в схватке с Путиным»

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9 февраля 2022, 11:16 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «не тот лидер, который может выстоять в схватке с Путиным». Соответствующая точка зрения высказана в материале New York Post.

Американское издание пишет, что глава РФ Владимир Путин видит на Западе «беспомощных лидеров, у которых власть ускользает из рук и которые не способны управлять даже собственными странами». В качестве примера такого политика в процитированной публикации приводится Джо Байден. Он, указывает New York Post, совершает постоянные просчеты. В их числе издание назвало «катастрофическое бегство» из Афганистана и отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2».

В материале говорится, что действующий хозяин Белого дома «не тот лидер, который может выстоять в схватке с Путиным».

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