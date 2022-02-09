У заболевшей коронавирусом японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

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9 февраля 2022, 10:36 Источник: Kyodo

принцесса Йоко, фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/globallookpress.com

Японская принцесса Йоко заболела новой коронавирусной инфекцией. Члена императорской семьи поместили в больницу, которая расположена на территории дворца.

7 февраля принцесса почувствовала боль в горле. Других симптомов у 38-летней женщины не наблюдалось. На следующей день после осмотра врача и положительного ПЦР-теста было принято решение поместить Йоко в больницу. Сегодня у нее диагностировали пневмонию.

Отмечается, что контактировавшие с принцессой представители обслуживающего персонала чувствуют себя нормально.

Йоко является младшей дочерью скончавшегося принца Томохито - двоюродного брата бывшего императора Японии Акихито.

Ранее сообщалось, что у президента Турции Реджепа Эрдогана коронавирус протекает в легкой форме.