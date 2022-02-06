Заразившийся штаммом коронавируса «омикрон» Эрдоган сообщил, что болезнь протекает в легкой форме

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6 февраля 2022, 14:00 Источник: Twitter

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее заразился штаммом коронавируса нового типа "омикрон", рассказал о своем самочувствии. Известно, что также заболела супруга турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что утром в воскресенье, 6 февраля, семейный врач провел плановую проверку их с женой здоровья. "К счастью, ничего негативного", – подчеркнул президент Турции на своей страничке в социальной сети Twitter.

Политик отметил, что болезнь протекает в легкой форме как у него, так и у его жены, вследствие чего они продолжают работать в дистанционном формате.