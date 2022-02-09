Kyodo: Токио возьмет на себя поставки СПГ в Европу при обострении ситуации на Украине

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9 февраля 2022, 10:14

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, AF-Press / globallookpress.com

Японские власти заявляют о готовности наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, если ситуация на Украине значительно обострится. Такую информацию сообщает агентство Киодо, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах. Журналисты отмечают, что сегодня, 9 февраля, власти Японии сделают официальное заявление.

На текущий момент неизвестно, в каком объёме и за какие сроки будут осуществляться поставки. Нет пока информации и о том, возьмёт ли Япония для поставок СПГ газ из резервов, либо перенаправят топливо, закупленное в третьих странах.

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на прошлой неделе прокомментировал вопрос о переговорах между США, ЕС и азиатскими странами по поводу увеличения поставок газа. Чиновник отметил тогда, что Токио будет изучать возможность помощи, но стараться, чтобы «не затронули жизни граждан».

Ранее газета Wall Street Journal сообщала информацию о том, что более 20 танкеров с СПГ уже направляются из США в Европу. Вашингтон и Брюссель продолжают поиски альтернативы российскому газу.

Накануне стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил РФ в «незаконной оккупации» Курильских островов.