Премьер Японии обвинил РФ в «незаконной оккупации» Курильских островов

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8 февраля 2022, 22:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как утверждают эксперты, в Токио перешли в наступление. Но, конечно же, не в военном, а в дипломатическом смысле. Казавшийся вполне умеренным политиком премьер Кисида заявил о «незаконной оккупации» Курильских островов РФ. Посольство России в Токио уже обвинило в нагнетании антироссийских настроений дипмиссии Украины и США. Также накануне в Вашингтоне потребовали от Японии подготовить специальный пакет санкций против Москвы, которые будут введены в случае возможного вторжения на Украину. Между тем, российская сторона уже не раз утверждала, что в Кремле не планируют никакой военной агрессии.

И всё же обращение Кисиды на «Общенациональном митинге за возвращения Северных территорий» вызвало неоднозначную реакцию в политическом обществе. «Я искренне сожалею, что через 76 лет после окончания Второй Мировой не решена проблема Северных территорий, а между Японией и Россией так и не заключён мирный договор, - заявил премьер в своём выступлении. - Я намерен вести упорные переговоры с РФ по этому поводу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены в Сингапуре в 2018 году». На митинге также выступал и местный глава МИД, Ёсимаса Хаяси. Он назвал проблему Северных территорий «важнейшим из всех нерешённых вопросов между Японией и РФ». Японские националисты принялись массово обвинять Россию во всех грехах, как на улицах городов страны, так и на просторах интернета.

По итогам митинга было принято воззвание, но прозвучало оно скорее как жёсткий ультиматум. Многие даже восприняли это, как словесную агрессию. «Мы не можем смириться с тем, что четыре северных острова уже 76 лет оккупированы Россией без законных оснований», - вот какие именно слова прозвучали на собрании в минувший понедельник. Эксперты уже предчувствуют значительное обострение в отношениях между РФ и Японией.