Казахстан намерен в 2022 году открыть производство автоматов Калашникова

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9 февраля 2022, 09:27

Автомат Калашникова на стенде/ Global Look Press

Руководство завода «Тыныс» в Казахстане заявило, что в текущем году запустит производство автоматов Калашникова. Такое сообщение появилось на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«В Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», − цитирует сообщение оборонного ведомства ТАСС. В министерстве уточнили, что завод «Тыныс» будет собирать автоматы АК-12 и АК-15.

Интересный факт был зафиксирован в декабре прошлого года, когда бойцы сил специальных операции ВС США с пренебрежением отнеслись к американскому оружию и предпочитали трофейные автоматы Калашникова, оценив их надёжность и безотказность в тяжёлых военных условиях.