Во Вьетнаме американские спецназовцы предпочитали автомат Калашникова

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6 декабря 2021, 15:36

Фото: Соцсети

Бойцы сил специальных операции ВС США с пренебрежением относились к американскому оружию и предпочитали трофейные автоматы Калашникова, оценив их надёжность и безотказность в тяжёлых военных условиях. Об этом пишет издание National Interest.

Военный историк Кевин Докери в своей книге «Особое оружие для ведения войны» пишет: «АК-47 стал чем-то вроде престижного оружия (для американских коммандос - «АН»)».

Издание подчёркивает: «Трофейные автоматы Калашникова быстро стали важной частью боевого арсенала сил специального назначения армии и команд морских котиков США. Эти новые дополнения принесли ряд практических и психологических преимуществ. Американская винтовка М-16 была довольно дрянной. Ранний дизайн был кошмаром для обслуживания, её часто заклинивало в бою, в самый неподходящий момент. АК-47 был надежным, и к тому же имел больший магазин на 30 патронов (магазин М-16 вмещает 20 патронов - «АН»)».

По просьбе бойцов из коммандос ВС США, воевавших во Вьетнаме в спецгруппах глубинных операций MACV-SOG, Пентагон приспособил к российским АК американские глушители и каллиматорные прицелы.

«После Вьетнамской войны Пентагон не отказался от использования Автомата Калашникова. В настоящее время США вооружают этим оружием своих коллаборационистов на Ближнем Востоке», - сообщает National Interest.

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