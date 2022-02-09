Гейтс написал книгу о предотвращении пандемии

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9 февраля 2022, 08:44 Источник: gatesnotes.com

Билл Гейтс, фото: Mike Siegel/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию». Об этом бизнесмен сообщил в среду, 9 февраля, на своем сайте.

Гейтс уверен, что человечество может избавиться от любого рода пандемий навсегда.

В книге предприниматель описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для людей во всем мире. Также Гейтс перечислил инновации для спасения жизней и инструменты для ранней и справедливой борьбы с патогенами. Кроме того, бизнесмен добавил беседы с лидерами общественного здравоохранения с таким как Энтони Фаучи и Тедрос Адханом Гебрейесус.

Предприниматель рассказал в книге о своем взгляде на вакцины и теории заговора, в которой он сыграл «главную роль».

Ранее Гейтс призвал правительства выделять миллиарды на борьбу с последующей пандемией.