Гейтс предупредил человечество о появлении более опасного патогена, чем коронавирус

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19 января 2022, 22:46 Источник: Financial Times

медик, фото: Vaclav Salek/CTK/ globallookpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал правительства выделять миллиарды на борьбу с последующей пандемией. По его словам, людей ожидает появление патогена, вызывающего гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, чем коронавирус.

Гейтс заявил, что в мире странно расставлены приоритеты. По его словам, решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Предприниматель считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например, для создания препаратов от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.

Отмечается, что фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделили 300 млн долл Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее Гейтс выразил мнение, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. При этом он уверен, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон-штамм.

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