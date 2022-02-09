Avia.pro: эсминцы Великобритании не смогли выйти из портов на перехват российских кораблей

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9 февраля 2022, 08:20 Источник: Avia.pro

Британский эсминец Dragon, Rob Arnold / globallookpress.com

Эсминцы Королевского военно-морского флота Великобритании не смогли выйти из портов на перехват российских кораблей. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.

«Недавнее появление российских боевых кораблей недалеко от побережья Великобритании не встретило никакого противодействия со стороны британского флота», — пишет портал.

В процитированном материале указывается, что эсминцы, находящиеся на вооружении Лондона, не смогли выйти на перехват. Согласно имеющейся информации, у британских судов данного класса наблюдаются проблемы с работой силовых установок.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Forbes отметило, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде «угрожают столице НАТО».