Avia.pro: эсминцы Великобритании не смогли выйти из портов на перехват российских кораблей

Эсминцы Королевского военно-морского флота Великобритании не смогли выйти из портов на перехват российских кораблей. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.
«Недавнее появление российских боевых кораблей недалеко от побережья Великобритании не встретило никакого противодействия со стороны британского флота», — пишет портал.
В процитированном материале указывается, что эсминцы, находящиеся на вооружении Лондона, не смогли выйти на перехват. Согласно имеющейся информации, у британских судов данного класса наблюдаются проблемы с работой силовых установок.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Forbes отметило, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде «угрожают столице НАТО».