Лидеры ФРГ, Франции и Польши заявили, что «агрессия» России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену

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9 февраля 2022, 07:46 Источник: ТАСС

президенты Франции и Польши, канцлер ФРГ, фото:Hannibal Hanschke/dpa/dpa/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда по итогам переговоров в формате Веймарского треугольника призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

В совместном заявлении лидеров трех стран говорится «о готовности к конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес». Шольц, Макрон и Дуда отметили, что «любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену». Канцер и президенты выразили обеспокоенность в связи с «наращиванием российских войск внутри и за пределами» этой страны.

Также они считают, что НАТО должна «постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания с готовностью скорректировать ее, если это будет необходимо, в свете ухудшения ситуации с безопасностью».

Члены Веймарского треугольника подчеркнули приверженность «совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не стремится захватить Украину.