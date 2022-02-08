Министр культуры Украины Ткаченко после интервью Пушилина Reuters пригрозил санкциями иностранным журналистам, посещающим Донбасс

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8 февраля 2022, 17:01 Источник: ТАСС

Денис Пушилин, Alexander Rekun/globallook.com

В Киеве пообещали применять санкции к иностранным журналистам, которые без разрешения украинских властей посещают территории самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом во вторник заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Поводом для заявления стало опубликованное в понедельник агентством Reuters интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил», - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Героя интервью Reuters министр назвал «так называем лидером так называемой республики, признанной украинским государством террористической группировкой». По его мнению, подобные публикации «легитимизируют терроризм». И делают это «в то время, когда лидеры всего цивилизованного мира поддерживают Украину в ее стремлении к миру и территориальной целостности».