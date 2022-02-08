Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским самолётом Ан-2

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8 февраля 2022, 16:49

Легкомоторный самолёт, MOD Russia/ Globallookpress.com

Белорусский Государственный пограничный комитет заявил во вторник, 8 февраля, о нарушившем госграницу латвийском самолёте Ан-2. Военное ведомство отметило подробности происшествия в Telegram-канале.

«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м», − значится в сообщении ГПК Белоруссии.

Латвийский самолёт-шпион, как отмечено в донесении, сделал облёт пункта пропуска «Урбаны» и вернулся на территорию Латвии.

Как отметил ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, Запад не перестаёт устраивать провокации против Минска, чтобы ввести дополнительные санкции.

Накануне белорусский лидер заявлял, что готов предоставить Путину документы о финансировании белорусской оппозиции из России.