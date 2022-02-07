Лукашенко готов предоставить Путину документы о финансировании белорусской оппозиции из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 7 февраля, заявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.
"Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают", – подчеркнул Александр Лукашенко. Глава Белоруссии утверждает, что оппозиционные Telegram-аккаунты в Белоруссии финансируются при помощи определенных каналов отдельными российскими бизнесменами.
Лукашенко добавил, что готов передать Путину соответствующую информацию, когда он вернется из Пекина.