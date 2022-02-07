Лукашенко готов предоставить Путину документы о финансировании белорусской оппозиции из России

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7 февраля 2022, 13:00 Источник: Соловьев Live

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 7 февраля, заявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

"Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают", – подчеркнул Александр Лукашенко. Глава Белоруссии утверждает, что оппозиционные Telegram-аккаунты в Белоруссии финансируются при помощи определенных каналов отдельными российскими бизнесменами.

Лукашенко добавил, что готов передать Путину соответствующую информацию, когда он вернется из Пекина.