Украинский журналист Бутусов: в Донбассе «идет война на истощение, которая гибельна для России»

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8 февраля 2022, 16:13

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На территории Донбасса «идет война на истощение, которая гибельна для России». Такую точку зрения высказал киевский журналист Юрий Бутусов.

Он указал, что переброска сил РФ и их размещение около украинских государственных рубежей «осуществляются в основном открыто и демонстративно». По мнению Бутусова, «демонстрация вдоль всей границы может быть прикрытием для нанесения ударов» в Донбассе.

«Именно здесь идет настоящая война, здесь демонстрации не нужны, здесь идет война на истощение, которая гибельна для России», — отметил журналист.

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший ополченец непризнанной ЛНР Владлен Татарский заявил, что власти Украины «запаниковали» из-за концентрации подразделений РФ у границы.