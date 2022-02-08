Киевский переговорщик Костин: парламент Украины имплементирует пункты минских соглашений, если они будут отвечать интересам страны

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8 февраля 2022, 16:19

Здание ВР, Vyacheslav Maevskiy/ globallookpress.com

Украинский парламент имплементирует пункты минских соглашений в украинское законодательство, если они будут отвечать национальным интересам республики. Такое заявление сделал представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта с Донбассом Андрей Костин.

В разговоре с РБК-Украина парламентарий подчеркнул важность соответствия условия и принятия документа в Киеве. «Законы, являющиеся частью политического урегулирования в соответствии с Минскими соглашениями, будет принимать Верховная рада Украины, представляющая интересы всего украинского народа», − цитирует издание слова Костина.

Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал, что украинские власти нацелены на демонтаж минских соглашений и эскалацию насилия в Донбассе. Тем не менее, сегодня российский лидер подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя ему и не хочется, придется выполнять договоренности.