Украинский парламент имплементирует пункты минских соглашений в украинское законодательство, если они будут отвечать национальным интересам республики. Такое заявление сделал представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта с Донбассом Андрей Костин.
В разговоре с РБК-Украина парламентарий подчеркнул важность соответствия условия и принятия документа в Киеве. «Законы, являющиеся частью политического урегулирования в соответствии с Минскими соглашениями, будет принимать Верховная рада Украины, представляющая интересы всего украинского народа», − цитирует издание слова Костина.
Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал, что украинские власти нацелены на демонтаж минских соглашений и эскалацию насилия в Донбассе. Тем не менее, сегодня российский лидер подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя ему и не хочется, придется выполнять договоренности.