Аргументы Недели В мире 13+

Киевский переговорщик Костин: парламент Украины имплементирует пункты минских соглашений, если они будут отвечать интересам страны

, 16:19

Киевский переговорщик Костин: парламент Украины имплементирует пункты минских соглашений, если они будут отвечать интересам страны
Здание ВР, Vyacheslav Maevskiy/ globallookpress.com

Украинский парламент имплементирует пункты минских соглашений в украинское законодательство, если они будут отвечать национальным интересам республики. Такое заявление сделал представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта с Донбассом Андрей Костин.

В разговоре с РБК-Украина парламентарий подчеркнул важность соответствия условия и принятия документа в Киеве. «Законы, являющиеся частью политического урегулирования в соответствии с Минскими соглашениями, будет принимать Верховная рада Украины, представляющая интересы всего украинского народа», − цитирует издание слова Костина.

Президент России Владимир Путин ранее уже отмечал, что украинские власти нацелены на демонтаж минских соглашений и эскалацию насилия в Донбассе. Тем не менее, сегодня российский лидер подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя ему и не хочется, придется выполнять договоренности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости