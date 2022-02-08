Политолог Жарихин: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР ответ России «будет похож на ситуацию в Сирии»

Если Украина организует наступательную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ответ России «будет похож на ситуацию в Сирии». Такой прогноз в беседе с интернет-СМИ озвучил отечественный политолог Владимир Жарихин.
По словам эксперта, в случае наступления Киева в Донбассе, «не факт, что мы будем брать под контроль территорию Украины».
«Ответ будет похож на ситуацию в Сирии. Там масштабных сухопутных сил России не было, но задача была решена», — отметил Жарихин.
Ранее во вторник сообщалось, что белорусский аналитик Алексей Дзермант высказал мнение о том, что правящий на Украине режим «так или иначе придется убирать».