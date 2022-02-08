Белорусский политолог Дзермант: правящий на Украине режим «так или иначе придется убирать»

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8 февраля 2022, 12:01

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Режим, правящий на Украине, «так или иначе придется убирать». Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале белорусский политолог Алексей Дзермант.

Эксперт отметил, что «теперешняя украинская власть несубъектна, несамостоятельна, безответственна». По мнению Дзерманта, «с ней не получится жить мирно».

«Поэтому украинский режим так или иначе придется убирать — он угроза миру и безопасности, прежде всего, для самих украинцев, но и для нас тоже. Как это произойдет? Через народно-освободительное восстание в самой Украине или через ответ на агрессию на Донбассе — возможны разные варианты, но так дальше продолжаться не может», — написал политолог.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский аналитик Сергей Михеев заявил, что армия страны в состоянии взять город Харьков за один день.