Политолог Михеев: армия России способна взять украинский Харьков за один день

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7 февраля 2022, 16:55

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия способна взять украинский город Харьков за один день. Об этом заявил отечественный политолог Сергей Михеев.

Эксперт, выступая в эфире телеканала «Россия 1», отметил, что «наиболее боеспособные» две трети Вооруженных сил Украины в настоящий момент сконцентрированы под Донецком.

«Харьков за один день можно взять. И никакая территориальная оборона не поможет», — сказал Михеев.

Ранее сегодня сообщалось, что отставной полковник ГРУ Владимир Квачков озвучил мнение, согласно которому киевские войска могли бы смять армейские корпуса самопровозглашенных республик Донбасса в течение одного-двух дней.