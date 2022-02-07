Отставной полковник ГРУ Квачков: войска Украины могли бы смять армейские корпуса ДНР и ЛНР за один-два дня

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7 февраля 2022, 16:28

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могли бы смять армейские корпуса самопровозглашенных ДНР и ЛНР за один-два дня. Такое мнение высказал полковник Главного разведывательного управления Генштаба России в отставке Владимир Квачков.

По словам Квачкова, выступившего в эфире YouTube-канала «Телеканал Сталинград», ресурсы ВСУ позволяют им смять армейские корпуса республик Донбасса в течение одного-двух дней и выйти к границе с Россией.

Отставной полковник добавил, что подразделения РФ в случае вмешательства в военный конфликт на востоке Украины способны за три-семь дней достигнуть левого берега Днепра.

«И проблема будет решена, Украина потеряет свою государственность», — отметил Владимир Квачков.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевские военные с беспилотника взорвали собственные позиции в Донбассе.