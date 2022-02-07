Украинские военные с беспилотника взорвали собственные позиции в Донбассе

Украинские военные в очередной раз понесли потери на фронтах Донбасса по своей вине. Журналисты «Донбасс Сегодня» сообщают, что силовики ВСУ сбросили на свои позиции взрывное устройство с ударного беспилотника.
Уточняется, что инцидент произошел в зоне размещения 56-й мотопехотной бригады украинской армии. Двое военных получили осколочные ранения. Взрывное устройство, изготовленное кустарным способом, прикрепили к квадрокоптеру.
Предназначалась взрывчатка для позиций республиканских военных, но план ВСУ провалился. Сразу после подъема в воздух беспилотный аппарат сбросил устройство на место запуска. Под осколки попали операторы дрона.
Накануне стало известно, что рядом с линией фронта в Донбассе погиб военнослужащий НМ ДНР от рук снайпера ВСУ.
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