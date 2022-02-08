НМ ЛНР: спецслужбы Украины готовят постановочный теракт с жертвами

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8 февраля 2022, 12:32

Огонь, Rocket Lab/ Globallookpress.com

Сегодня, 8 февраля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сделал заявление о том, что спецслужбы Украины готовят постановочный террористический акт на одном из объектов страны.

По данным республиканской разведки, украинские спецслужбы ведут подготовку постановочного масштабного теракта с многочисленными жертвами среди мирного населения «на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство».

Военный уточнил, что в Киеве ещё не определили окончательное время и место для осуществления преступного акта. После совершения данной диверсии, отметил Филипоненко, Киев заявит мировой общественности своё право на вынужденное применение вооружённых сил для «устранения террористической угрозы» в Донбассе.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские военные продолжают стягивать военную технику к линии разграничения в Донбассе.