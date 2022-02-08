Глава Минздрава ФРГ Лаутербах допустил возникновение новых мутаций COVID-19

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8 февраля 2022, 12:04 Источник: Stern

COVID-19, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в рамках разговора с журналистами во вторник, 8 февраля, заявил, что допускает появление очередных мутаций коронавируса нового типа в будущем.

Кард Лаутербах заявил, что возникновение новых штаммов COVID-19 связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам министра здравоохранения Германии, сейчас вирус имеет наилучшие условия для развития и распространения.

Именно по этой причине, как считает руководитель ведомства, пандемия в ближайшее время не закончится.