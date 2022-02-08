Глава Минздрава ФРГ Лаутербах допустил возникновение новых мутаций COVID-19

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в рамках разговора с журналистами во вторник, 8 февраля, заявил, что допускает появление очередных мутаций коронавируса нового типа в будущем.
Кард Лаутербах заявил, что возникновение новых штаммов COVID-19 связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам министра здравоохранения Германии, сейчас вирус имеет наилучшие условия для развития и распространения.
Именно по этой причине, как считает руководитель ведомства, пандемия в ближайшее время не закончится.