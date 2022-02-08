В России с начала пандемии выявили более 13 миллионов случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2022, 11:42 Источник: ТАСС

тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России с начала пандемии достигло 13 147 666. Об этом журналистам сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации, в относительном выражении прирост числа заболевших за прошедшие сутки составил 1,3%. В общей сложности с начала эпидемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации выздоровлеи 10 706 142 пациентов.

Жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 336 721 человек.