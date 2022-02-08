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Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 мог отработать в паре с самолетом-разведчиком США условные удары по войскам России

, 07:23 Источник: Avia.pro

Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 мог отработать в паре с самолетом-разведчиком США условные удары по войскам России
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 мог отработать в паре с разведывательным самолетом Соединенных Штатов условные удары по российским войскам. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Согласно имеющейся информации, накануне днем в десяти километрах от границы Белгородской области был замечен украинский Bayraktar TB2. Во время полета аппарата «совсем рядом» с ним находился американский самолет-разведчик Boeing RC-135W, пишет Avia.pro. Сайт отмечает, что дрон в паре с Boeing RC-135W мог отработать условные удары по войскам РФ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Сергей Михеев указал на то, что российская армия способна взять Харьков за один день.

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