Представитель Белого дома Псаки: США оставляют открытым вопрос об отправке дополнительных войск в Европу

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7 февраля 2022, 23:03 Источник: Белый дом

Белый дом, фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает отправку дополнительных американских сил в Европу. По ее словам, администрация находится в постоянном контакте с партнёрами по НАТО.

Псаки отметила, что американская администрация поддерживает постоянный контакт с министерством обороны США и с партнерами по НАТО относительно их оборонных нужд. Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон пока не готов объявить о каких-либо решениях на эту тему.

«Мы оставляем возможность для такого шага открытой»,- уточнила она.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов, комментируя отправку американских венных в Восточную Европу, выразил мнение, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут способны уничтожить базы Соединенных Штатов в Румынии и Польше «за первые десять минут».