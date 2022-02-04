Отставной полковник Кнутов: российские «Цирконы» будут способны уничтожить базы США в Румынии и Польше «за первые десять минут»

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4 февраля 2022, 15:58 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут способны уничтожить базы Соединенных Штатов в Румынии и Польше «за первые десять минут». Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Специалист, комментируя для журналистов возможность размещения в Румынии новой модификации американской ракеты SM-6, указал, в частности, на то, что корабли РФ, действующие в Калининградской области и районе Крыма, оснащены крылатыми снарядами «Калибр» и «Оникс».

«Все эти ракеты способны поразить американские базы как на территории Польши, так и на территории Румынии с большим успехом. А когда на вооружении появятся "Цирконы", эти базы могут быть уничтожены за первые десять минут со стопроцентной вероятностью», — отметил Кнутов.

Как сообщалось ранее, Telegram-канал «Милитарист» написал, что, по слухам, попытка перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 американскими истребителями F-35C «закончилась провалом».