TG-канал «Милитарист»: по слухам, попытка перехвата бомбардировщиков Ту-160 американскими F-35C «закончилась провалом»
3 февраля 2022, 13:47
По слухам, попытка перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 американскими истребителями пятого поколения F-35C «закончилась провалом». Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист».
«Ходят слухи, что попытка перехвата российских бомбардировщиков Ту-160 американскими истребителями F-35C закончилась провалом, так как максимальная скорость истребителя ограничена 1,6М, а Ту-160 может разгоняться до 1,84М», — отмечает TG-канал.
Когда и в каком районе произошел данный случай, в процитированном посте не уточняется.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал NetEase спрогнозировал, что в случае вступления Украины в НАТО на ее территории «появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву».
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