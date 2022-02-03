TG-канал «Милитарист»: по слухам, попытка перехвата бомбардировщиков Ту-160 американскими F-35C «закончилась провалом»

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3 февраля 2022, 13:47

Самолеты, фото: Telegram-канал «Милитарист»

По слухам, попытка перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 американскими истребителями пятого поколения F-35C «закончилась провалом». Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист».

«Ходят слухи, что попытка перехвата российских бомбардировщиков Ту-160 американскими истребителями F-35C закончилась провалом, так как максимальная скорость истребителя ограничена 1,6М, а Ту-160 может разгоняться до 1,84М», — отмечает TG-канал.

Когда и в каком районе произошел данный случай, в процитированном посте не уточняется.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал NetEase спрогнозировал, что в случае вступления Украины в НАТО на ее территории «появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву».

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