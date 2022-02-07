Эксперт Перов допустил, что после 2024 года Украина останется без транзита газа из РФ

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7 февраля 2022, 20:49 Источник: Экономика сегодня

плита, фото: pixels.com

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов заявил, что украинская ГТС после запуска трубопровода «Северный поток-2» перестанет быть нужной «Газпрому». По его словам, Россия намерена перейти на обходные газопроводы.

«Газпром» не стал бронировать на Украине дополнительную транзитную мощность на второй и третий кварталы 2022 года. Это означает, что транзит российского газа через Украину не выйдет за рамки соглашения 2019 года, по которому РФ должна поставлять 109,3 млн кубометров в день или 40 млрд кубометров в год»,- пояснил он.

Перов отметил, что «Газпрома» использует украинский транзит в качестве запасного маршрута поставки голубого топлива, а основные усилия компании прилагает к созданию обходных путей. Эксперт уточнил, что российская компания обязана выплачивать компании «Оператор ГТС Украины» 1,2 млрд долларов год. Он добавил, что такие условия сохранятся до конца 2024 года, а потом «Украина рискует остаться без газового транзита».

«Договариваться украинцы не желают и делают ставку на поддержку США и ЕС, но последние не вынудят «Газпром» переподписать соглашение, которое с экономической точки зрения совершенно не выгодно»,- резюмировал специалист.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия в период роста мировых цен на топливо.