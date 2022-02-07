Avia.pro: украинский ударный дрон Bayraktar TB2 был замечен в десяти километрах от границы Белгородской области

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7 февраля 2022, 15:43 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 был замечен в десяти километрах от границы Белгородской области. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что днем в понедельник дрон Bayraktar TB2, поднявшись в воздух с территории военного аэродрома в Харькове, «выполнил провокационный полет в направлении российской государственной границы, приблизившись к ней на расстояние десяти километров». В процитированном материале отмечается, что «подобная ситуация наблюдалась на участке границы Белгородской области».

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные с беспилотника взорвали собственные позиции в Донбассе.