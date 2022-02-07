Политолог Коровин считает, что результат переговоров Путина и Макрона зависит от планов президента Франции по выборам

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7 февраля 2022, 13:25 Источник: Свободная пресса

Эммануэль Макрон, фото: facebook.com/EmmanuelMacron, globallookpress.com

Результат переговоров российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые в понедельник должны состояться в Москве, зависит от того, планирует ли Макрон переизбираться президентом Франции.

По мнению политолога Валерия Коровина, повестка, с которой Макрон шел на предыдущие выборы и то, что он пытался реализовать, в течение своего президентского срока, она так надоела французским гражданам и жителям Европы в целом, что всякое обращение к ней, — а в повестку входят и антироссийские реляции, — сразу же обрушивает рейтинг политика, - сообщает «Свободная пресса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что на важной встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе и гарантий безопасности.

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс обратилась к «гордому русскому народу».