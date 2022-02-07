Кандидат в президенты Франции Пекресс обратилась к «гордому русскому народу»

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7 февраля 2022, 09:31 Источник: ТАСС

Выступает Валери Пекресс, фото: facebook.com/vpecresse

Французский политик Валери Пекресс призвала Россию и Франции объединиться, чтобы вместе строить мирное будущее в Европе. Валери Пекресс, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы", в воскресенье, 6 февраля, выступила в эфире телеканала France 5 и обратилась к россиянам на русском языке.

Пекресс заявила, что военные действия на территории Украины "были бы большой ошибкой". После этих слов Пекресс перешла на французский и сказала, что с Россией "нужно вести диалог". "Диалог возобновился - это хорошо", - подчеркнула она.

По мнению кандидата в президенты Франции, при общении с Россией Европе необходимо придерживаться консолидированной позиции. "Франция вместе с ЕС должна предложить Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", - заявила Пекресс и пояснила, что этот шаг даст возможность обеспечить стабильность на континенте.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прибудет в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, 54-летняя Валери Пекресс в юности изучала русский язык и побывала в Крыму в лагере "Артек".