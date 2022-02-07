Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует прибыть в Москву 10 февраля и провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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7 февраля 2022, 13:06 Источник: ТАСС

Лиз Трасс, фото: Mark Thomas, globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена совершить 10 февраля визит в Москву, встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. О планируемой Трасс поездке в России в понедельник пишет газета The Times со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Инсайдеры издания сообщили, что Трасс собирается призвать Россию к "деэскалации и отказу от ничем не вызванной агрессии" в отношении Украины, она выскажется в пользу решения возникших разногласий "посредством дипломатии", и это "будет отвечать интересам не только Великобритании, НАТО и Украины, но и российских граждан".

По данным собеседников The Times, Трасс заявит Москве о том, что "любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы трагическим просчетом".

В Москве, как передала корпорация BBC, на этой неделе ожидается визит в Москву министра обороны Великобритании Бена Уоллеса для участия в переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По сведениям ВВС, Уоллес приедет в Россию 11 февраля.

Сегодня, 7 февраля, на встречу с Владимиром Путиным прилетит президент Франции.

Французский политик Валери Пекресс призвала Россию и Франции объединиться, чтобы вместе строить мирное будущее в Европе.