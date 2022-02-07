Генерал Ивашов: в случае войны России и Украины силы Турции по приказу Эрдогана могут атаковать Крым

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7 февраля 2022, 11:31 Источник: Avia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной турецкие войска могут атаковать Крым по приказу президента Реджепа Эрдогана. Такое мнение высказал генерал Леонид Ивашов.



Ивашов полагает, что для наступления на российский полуостров Эрдоган может использовать две пустынные армии и флот своей страны.

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция», — отметил генерал.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя договоренности Украины и Турции о расширении производства беспилотников, призвал Киев к ответственному применению вооружений.