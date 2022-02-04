Представитель Госдепа Прайс призвал Украину «к надлежащему использованию» турецкого оружия

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4 февраля 2022, 08:41 Источник: ТАСС

флаг США, фото: pixels.com

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя договорённости Украины и Турции о расширении производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), призвал Киев к ответственному применению вооружений.

Прайс считает, что сотрудничество в сфере обороны между союзником по НАТО – Турцией и Украиной усиливает региональную стабильность и возможности Киева защищать себя. По его словам, США в целом поощряют предоставление помощи в сфере безопасности.

«В то же время мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц»,- подчеркнул он.

Ранее глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Украина применила в Донбассе оружие НАТО, обстреляв подстанцию в подконтрольной республике Еленовке.

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