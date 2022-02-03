Глава МИД ДНР: Украина применила в Донбассе оружие НАТО при обстреле в Еленовке

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3 февраля 2022, 07:56 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина уже применила в Донбассе западное оружие, обстреляв подстанцию в подконтрольной республике Еленовке.

Никонорова пояснила, что электрическая подстанция в Еленовке была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров. По ее словам, оружие принадлежит НАТО, поскольку раньше такого калибра Украина не применяла.

Дипломат уверена, что военная помощь Киеву приводит к новым обстрелам в Донбассе со стороны ВСУ. Глава МИД добавила, что Украина стягивает в регион полученное от Запада вооружение. Никонорова призвала страны-гаранты минских соглашений пресечь поставки и принудить Назалежную к выполнению этих требований.

«Поставками вооружения и усилением военного присутствия на Украине Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса»,- продолжила она.

Ранее глава ЛНР говорил, что у Киева не будет «легкой военной прогулки» в Донбассе для поднятия рейтинга очередного правителя.

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