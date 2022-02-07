Украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Россия и Китай положили конец гегемонии США

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7 февраля 2022, 10:22

В. Путин и Си Цзиньпин фото с сайта Кремля

Для США случилось наихудшее - Россия и Китай заключили политический союз. Украинский политолог Андрей Головачев в понедельник выразил мнение, что "Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира".

Как отметил украинский эксперт, "после заключения союза Китая и России США оказались в заключительной фазе своего имперского цикла и потеряли лидерство в международной безопасности".

В публикации Головачева, появившейся в издании "Главред", говорится, что для Америки "случилось наихудшее".

Китай официально поддержал требования России к США о предоставлении ей гарантий безопасности.

Головачев констатирует, что главы МИД РФ и КНР заявили, что отныне Китай и Россия "будут совместно выступать против дестабилизирующих действий США, в том числе на территории Европейского Союза".

"Другими словами, Китай и Россия объявили, что они, наряду с США, берут ответственность за международную безопасность", - отмечает политолог и добавляет: "... отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США". Головачев также отметил, что США не удалось однозначно склонить Берлин на свою сторону в противостоянии против Пекина и Москвы.

Напомним, на прошлой неделе состоялся визит Владимира Путина в Китай. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделили внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг России и Китая.