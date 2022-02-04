Путин изложил председателю Китая линию России на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности

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4 февраля 2022, 13:55 Источник: РИА Новости

российская делегация в Пекине, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделили внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг России и Китая. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Путин и Цзиньпин достаточно в конкретных деталях обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества. По его словам, президент в очередной раз изложил линию России на переговорах с США и НАТО «о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте».

«Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа»,- добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР в совместном заявлении призывают Североатлантический альянс отказаться от планов по расширению.